Un borracho desaparecido en Turquía participa en su propia búsqueda

Beyhan Mutlu, un hombre turco de 50 años , se unió a una batida de búsqueda en el bosque en el que se encontraba, en el distrito de Inegöl, una batida organizada por los servicios de emergencias y algunos vecinos. La búsqueda no dió resultado durante los primeros intentos y es que a quien estaban buscando era al propio Beyhan .

Todo comenzó con una noche de borrachera entre Beyhan Mutlu y su panda habitual de amigos, en el interior de un bosque donde suelen reunirse para beber alcohol. En un momento de la noche perdieron de vista a Beyhan y, después de intentar buscarlo no dieron con él. Así, se trasladaron a su casa y preguntaron por él a su esposa, pero no había vuelto a su domicilio. Intentaron llamarle al móvil, pero no lo cogía. Así que decidieron avisar a las autoridades locales y denunciar su desaparición.



Los servicios de emergencia se trasladaron al bosque donde había desaparecido Beyhan y pusieron en marcha una batida de búsqueda, ayudados por vecinos y allegados. Fue en algún momento del inicio de la búsqueda cuando el propio Beyhan Mutlu, todavía afectado por la borrachera, pasó por allí y decidió unirse a las labores de búsqueda.