La web de peticiones al Parlamento colapsa con más de 800.000 peticiones para que Gran Bretaña siga en la UE

May no da con la tecla

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May , ha afirmado ya que "lamenta" su decisión de pedir a la Unión Europea (UE) una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio y ha reclamado a los parlamentarios que respalden el acuerdo, antes de adelantar que no habrá nuevos aplazamientos de la fecha de salida del bloque regional. En una declaración desde Downing Street, la 'premier' ha recordado que "han pasado casi tres años desde que la población voto para abandonar la UE " en lo que ha descrito como "el mayor ejercicio democrático en la historia del país".

"Dos años después, los parlamentarios han sido incapaces de acordar una forma de aplicar la retirada", ha dicho, al tiempo que ha lamentado que "como resultado, no habrá salida a tiempo el 29 de marzo con un acuerdo. Este aplazamiento es un motivo de gran pesar personal para mí, y en esto soy totalmente segura: ustedes, la población, han tenido suficiente. Están cansados de las luchas, de los juegos políticos", ha recalcado.

Así, ha subrayado que la población "está cansada de parlamentarios que no hablan de otra cosa que no sea el Brexit " y "quiere que esta etapa del proceso del Brexit termine". "Estoy de acuerdo. Estoy de su lado. Es momento de que los parlamentarios decidan", ha señalado.

"He escrito a Tusk para pedir una breve extensión del artículo 50 hasta el 30 de junio para dar tiempo a los parlamentarios para tomar una decisión final", ha señalado, antes de defender nuevamente el acuerdo pactado con Bruselas. Esta ya le dicho que no se lo dará su no hay un plan.