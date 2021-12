Bruselas lleva a España a los tribunales por su inacción ante la contaminación del Mar Menor

Ya en 2018 comenzó el procedimiento de infracción contra España, cuando el alto organismo europeo mandó una carta de emplazamiento al Gobierno central por la contaminación por nitratos que se estaba produciendo debido a la actividad de la agricultura industrial y no implementar la agricultura ecológica.

Europa dictaminó entonces que no se estaba protegiendo al Mar Menor y ni tomando las medidas adecuadas para solucionar los problemas de contaminación que sufre la albufera. Se seguían vertiendo nitratos y fosfatos que empeoraban el estado de las aguas, especialmente en espacios protegidos y faltaban por designar zonas vulnerables a los nitratos como en la laguna salada.

El Gobierno de la Región de Murcia decidió hace dos años declarar zona vulnerable a los abonos nitrogenados el Mar Menor, así como otros espacios protegidos de la Región, con el objetivo de frenar la acción sancionadora de Europa, algo que tras el comunicado enviado hoy por la Comisión no se ha conseguido.