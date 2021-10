Brutal detención en Irán a una mujer por no llevar velo: usaron una red para perros

La policía que vigila la moralidad en Irán ha vuelto a mostrar sus métodos, tan violentos como degradantes para el ser humano al detener a una mujer por no llevar velo en Irán. No solo la golpean sino que usan una red para atrapar perros. La meten con violencia en una camioneta. Los agentes justifican su violencia por la agresividad de la mujer. Los activistas ya han dejado claro que la detuvieron por no ir tapada.