Halla una alianza en el fondo de un lago y descubre una historia de amor imposible: ella tenía novia

"El pasado mes de marzo tuvimos oportunidad de bucear en el Lago del Desierto... Por esas cosas del destino cuando venia de regreso con mi amigo Hugo, un brillo particular me llamó la atención junto al muelle embarcadero del lago y a unos tres metros de profundidad", comienza la historia de Marco. "Me acerco y se trataba de un pequeño anillo. Pensamos que se trata de una alianza y que podría ser importante para quien se le perdió", afirma el fotógrafo, por lo que no dudó en confiar en el poder de las redes sociales para encontrar a la dueña y darle su valiosa reliquia.