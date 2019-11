Una joven china nos da una lección pero de lo que no hay que hacer. Se sube en las escaleras mecánicas y apoya el cuerpo en el pasamanos dejando la cabeza fuera y queda atrapada cuando la escalera avanza y alcanza el siguiente piso. Así termina subiendo completamente en volandas con la cabeza atrapada. Afortunadamente el susto no fue mayor y la chica pudo liberar la cabeza al llegar al final de recorrido, no sin algunas magulladuras y aturdida por su imprudencia.