Jo Cameron pensaba que era normal, pero no, es incapaz de sentir dolor, no se asusta y sí, es más feliz que tú

Jo Cameron, de 71 años, no sabe lo que es el dolor. Tampoco la ansiedad, el miedo. Se lo debe a la mutación de un gen desconocido hasta ahora por los científicos y que resulta clave para reflejar el dolor. Un gen que también impacta en el estado de ánimo y la memoria. Lo desvela el British Journal of Anaesthesia. El 'caso de Cameron', que ha desvelado entre otros el diario The Guardian, es todo un hallazgo que puede ser vital para encontrar nuevos tratamientos para el dolor crónico que afecta a millones de personas de todo el mundo.