Tras la incautación, los agentes trasladaron los fuegos artificiales a la cámara de hierro de un camión destinado a contener material explosivo, donde creían que podrían detonarlos sin inconvenientes. No obstante, hubo un "error catastrófico del vehículo de contención", según ha precisado el jefe de Policía de Los Ángeles, Michel Moore.

"Claramente se siguieron los protocolos, pero algo pasó en el vehículo de contención que no debería haber sucedido", ha agregado Moore, que ha indicado que por el momento no saben el motivo por el que el camión no ha contenido la explosión.