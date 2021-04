Amor en la edad adulta: una campaña publicitaria celebra la naturalidad del sexo en la vejez

Una nueva campaña de la organización benéfica Relate Charity, con imágenes del fotógrafo Rankin, tiene como objetivo cambiar la percepción que tiene la sociedad sobre la intimidad en la edad adulta. De hecho, 'Let's Talk the Joy of Later Life Sex', que es el nombre de la campaña, pretende romper tabúes sobre cómo se ven las relaciones físicas entre las personas mayores, informa 'The Guardian'.