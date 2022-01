La Justicia de Canadá impide temporalmente a un padre no vacunado contra el coronavirus ver a su hijo

En la sentencia, el juez Jean-Sébastien Vaillancourt ha considerado que, a pesar de que las disputas legales que involucran a niños se juzgan en Canadá sobre la base del criterio de qué es mejor para ellos, en este caso "no conviene" al niño tener contacto con su padre "si no está vacunado y se opone a las medidas sanitarias en el contexto epidemiológico actual", aunque "normalmente hubiera sido en el interés superior del niño tener contacto con su padre".

Según la información recogida por el diario 'Le Devoir', la madre se opuso y solicitó la suspensión de los derechos del padre tras conocer que no estaba vacunado contra la COVID-19. La progenitora también señaló que el padre era un "conspiranoico" y un "antivacunas" y especificó que el hecho de que no estuviera vacunado "era muy preocupante para ella", según informó su abogado, Pierre-Olivier Martel, porque el niño va de un domicilio a otro.

En la sentencia, con fecha del 23 de septiembre pero que ha trascendido ahora, el juez ha remarcado que el adolescente está vacunado con la pauta completa y ha subrayado que el padre declaró en la vista tener "reservas" sobre la vacuna. No obstante, incidió en que respeta las medidas sanitarias, en particular la de no salir de casa, pero el juez ha indicado que no presentó "ningún argumento" para sustentar o explicar sus reservas ante el suero.