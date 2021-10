Cancelan la eutanasia a Martha Sepúlveda, que iba a ser la primera mujer de Colombia sin una enfermedad terminal en recibirla

Martha Sepúlveda no recibirá la eutanasia que estaba programada para el domingo 10 de octubre en el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol). El centro clínico publicó un día antes un comunicado en el que cancelaba el procedimiento que se le iba a realizar a la mujer, de 51 años de edad, al no cumplir la paciente "el criterio de terminalidad". De no haberse suspendido, Martha Sepúlveda sería la primera mujer de Colombia en recibir la eutanasia sin tener una enfermedad terminal.