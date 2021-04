Un candidato a una alcaldía de México promete un concierto gratuito de Metallica si gana las elecciones

¿Es malo el nivel de los políticos en España? Si uno atiende al CIS no hay dudas. Sí, lo son y están alejados de la sociedad. El debate electoral de la Comunidad de Madrid no engaña . Insultos, peleas y frases hechas , eslóganes fáciles y promesas vacías. Algo más concreta es la del candidato a la Alcaldía de la ciudad mexicana de Reynosa , estado de Tamaulipas. Si gana las elecciones, brindará un concierto gratuito de la legendaria banda estadounidense de rock Metallica. Y ya le han salido votantes, que apuestan por una promesa concreta aunque no sea fácil, porque el concierto puede costar nada menos que 2 millones de euros.

Carlos Augusto González, candidato a la presidencia municipal de Reynosa por el Partido Verde Ecologista de México, realizó esta semana un mitin en un restaurante, al cual, en su mayoría, asistieron invitados especiales y jóvenes, informa la prensa mexicana. El evento fue amenizado con un concierto de rock en el que se presentaron varios grupos locales. "No somos políticos, somos personas comunes y corrientes, tenemos que cambiar este desmadre. Basta de que saqueen a Reynosa, de ver un Reynosa gris, que no avanza y no progresa, el dinero es nuestro y tenemos que invertirlo, y me atrevo a decir, escúchenlo bien: si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica, gratis", declaró González en su intervención, desatando la ovación de los presentes.