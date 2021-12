El cantante Al Bano da positivo por covid: "Es el enemigo de la Tercera Guerra Mundial"

"Pues sí, el virus, maldito virus, me pega". Al Bano anuncia así, con un mensaje de video publicado en sus canales sociales, su positividad para Covid. “Estoy aquí que tengo que pelear, un pulso con este maldito que es invisible pero golpea. Yo lo llamo el enemigo más importante, más escuálido que representa un poco al enemigo de la tercera guerra mundial, porque eso es lo que es. Qué puedo decir, se acabará, porque todo pasa. Ya preparé el funeral, compré el ataúd: se llama coronavirus, he puesto la fecha de nacimiento, solo estoy esperando la bendita fecha de la muerte. Mientras tanto, pongamos algo de ironía, pongamos algo de fuerza, no lloremos sobre nosotros mismos. Y a los señores no vacunados les digo: tengan cuidado porque esto afecta a todos, incluso a los no vacunados y esta es una amarga verdad. Mientras tanto, feliz año nuevo a todos y al final ganaremos, definitivamente ”, concluye Al Bano.