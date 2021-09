Ostentosidad, lujo, fiestas y diversión para adultos . La llamada Mansión Playboy , que albergaba en su vasto terreno desde una piscina y una sala recreativa hasta un zoo, no escatimaba a la hora de intentar mostrar al mundo una imagen que hacía de la riqueza y el desenfreno una seña de identidad. Residencia de Hugh Hefner , dueño y fundador de Playboy , la imponente Mansión, que se trasladó en 1974 a Los Ángeles para convertirse en una de las más famosas en California , EEUU, fue visitada en diferentes ocasiones por distintos famosos y miembros con importante poder económico, quienes no eran ajenos a las lujosas fiestas organizadas por ‘ Hef ’, como apodaban al empresario y editor de la famosa revista para adultos.

En el fastuoso edificio, con el que daba cuenta del alcance de su llamado ‘imperio Playboy’ , Hefner, que falleció el pasado 27 de septiembre de 2017 a los 91 años, residía junto a sus llamadas ‘conejitas’ , algunas de las cuales durante los últimos tiempos, revelando lo que ya muchos y muchas sospechaban, han confirmado que en La Mansión las cosas no eran todo lo que parecía de puertas para afuera. De hecho, tal y como constata el medio Toofab , –quien ha hecho una recopilación de las declaraciones de algunas de las convivientes en el domicilio justo antes de que se emita una serie documental llamada a revelar precisamente los ‘Secretos de Playboy’–, varias de ellas han llegado a asegurar que la estancia en la Mansión estaba sujeta a unas reglas tan “ estrictas ” que era “como estar en prisión”.

También Karissa Shannon, como su hermana Kristina, ha constatado en declaraciones recogidas por LA Times que tampoco se les permitía tener novio, y tampoco “tener niños por la casa”, razón por la que se marcharon de allí para no volver, porque además Hef no lo hubiese permitido. Una vez se abandona la Mansión, no se regresa, según señalan.