"Estábamos grabando una película porno. Ella estaba atada, tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, no muy fuerte. Luego, cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla con fuerza, no estoy seguro de por qué. No sé qué me pasó. Creo que ya estaba muerta, no sabía qué hacer y le corté el cuello con un cuchillo de cocina". Davide Fontana, 43 años, banquero, fotógrafo, bloguero gastronómico, actor porno aficionado, confiesa haber matado a Carol Maltesi, haber descuartizado su cuerpo "durante tres días", haber intentado primero prenderle fuego y finalmente haber abandonado los restos en las montañas de Borno, en el municipio italiano de Brescia, durante unas vacaciones en un hotel de Boario Terme.