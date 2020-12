La carta abierta de una enfermera británica tras perder a un paciente por covid se vuelve viral en la Red

"Sus niveles de oxígeno son realmente bajos y no tengo a dónde ir con la configuración del ventilador. Tengo la tarea no deseada de llamar a los familiares de mi paciente, su esposa. Le he explicado que su esposo se ha deteriorado y que pueden entrar. Me ha dicho que no pueden entrar porque ellos mismos están enfermos con covid19 y no hay nadie más lo suficientemente cerca que pueda venir. Los he escuchado llorar y debo contener las lágrimas, les dije que estaba con su marido y que no lo iba dejar. No lo dejé, me quedé a su lado tres horas", continúa la enfermera.