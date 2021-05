Antes de tener que ser trasladado a cuidados intensivos, Hugo cuenta las consecuencias del coronavirus: "Me caí desmayado por la falta de aire y la desesperación y me encontré entrampado entre los muebles de la sala donde terminé. Donde me estrellé en la caída."

Tras ello, cuenta cómo tanto los profesionales sanitarios como su familia ha estado ahí apoyándole: "Cuando crees que ya perdiste todo escuchas el braceo enérgico de la que podría ser hasta tu hija llegando a vos. Braceando como pudo me alcanzó. Me abracé a ella y me di cuenta de que no estaba en un páramo sin vuelta atrás. Entre todas me acostaron, me calmaron, me dieron su aire".