Casan a dos mellizos de solo cinco años porque pensaban que eran amantes en una vida pasada

La ceremonia de los niños se celebró el 4 de marzo como cualquier otra boda tradicional budista. Hubo desfiles, bailes y ofrendas de parientes cercanos a los niños. Y, un monje estuvo presente durante la unión de los niños. Sin embargo, todo esto es meramente simbólico, legalmente la ceremonia no es válida .

Les casaron por supertición

Entonces, ¿por qué les casaron? Según cuentan sus padres, Weerasak , de 31 años, y su mujer Rewadee , de 30, no tenían más remedio. Necesitaban bendecirles. De no hacerlo, según sus creencias, uno de los niños podría enfermar.

Cabe señalar que esto no es la primera vez que esto pasa. Según una superstición budista, los mellizos de distinto sexo mantuvieron una relación sentimental en su vida anterior, pero no pudieron casarse. Por ello, de no hacerlo, sus vidas estarán atormentadas por la mala suerte de encarnaciones anteriores.