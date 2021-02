Caso Tomás Bravo: Chile se vuelca en la desaparición del pequeño de tres años y ya se habla de secuestro

El horror universal de la desaparición de un niño de lo que en España tenemos muchos recuerdos hace que la maquinaria pesada llegue a la zona donde se le vio por última vez; los drones; imágenes vía satélite; y una gran movilización de voluntarios y especialistas para encontrar a Tomás de 3 años se suceden. El niño salió al campo, como de costumbre, con su tío abuelo Jorge al que solía acompañar a diario para estar con las vacas. El hombre dice que lo dejó cinco minutos mientras recogía a los animales que se habían quedado atrás y cuando regresó a por él no estaba. No para de llorar.

La madre, desolada: "Ya no puedo dormir, a veces como"

Estefanía Gutiérrez, madre del pequeño Tomás Bravo, se refirió a la desaparición de su hijo y a la intensa búsqueda que se lleva a cabo para dar con su paradero. El menor desapareció tras salir en compañía de su tío Jorge Vargas en busca de algunos animales. "Con mi tío conversé. He estado muy mal, molesta y se lo dije a él, pero también él ha colaborado en muchas cosas. Ha dicho que habían cámaras, no sólo para demostrar su inocencia, es porque quiere encontrar a Tomás”, manifestó la madre del niño a Chilevisión. "Mucha gente me va a cuestionar de que cómo puedo confiar en él, pero no es primera vez que él sale con mi hijo (…) ya no puedo dormir, a veces como”, agregó Estefanía Gutiérrez. "Mi corazón me dice que está vivo y va a llegar pronto. Tengo una ansiedad por abrazarlo”, se consuela ella sola.