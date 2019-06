Castración química para quienes abusen sexualmente de los niños: el proyecto de ley aprobado en Alabama

“El castigo debe ajustarse a su crimen”

La medida, a la espera de la firma de la gobernadora

No es el primer estado con leyes similares

Alabama, no obstante, no es el único estado que contempla medidas de este tipo . También Georgia, Iowa, Florida, Luisiana, Montana, Texas, Oregón y Wisconsin aplican algunas similares, contemplando igualmente la castración química para pederastas u otros condenados por delitos sexuales .

No está libre de críticas

La aprobación del proyecto de ley en Alabama, no obstante, no llega exenta de críticas, con algunas voces preguntando a Steve Hurst si no cree que lo que se propone es “inhumano”.