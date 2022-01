Chile registra olas de casi dos metros en el norte del país por el tsunami causado por el volcán de Tonga

Las autoridades chilenas han ordenado la evacuación de las costas en 14 de las 16 regiones de Chile, y han decretado "alerta roja" en seis zonas del litoral. "Las regiones que están en Estado de Precaución tienen que mantenerse alejada de las orillas : el peligro y el riesgo es mayor y requiere medidas especiales que en este caso es abandonar no solamente la zona de playa, sino dirigirse a la cota 30", ha alertado Claudio Aldea, subdirector de operaciones de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI).

"Puede que no sea la ola más alta que venga", ha afirmado Snider, que ha subrayado que el evento no ha terminado. La alerta sigue en vigor para la costa oeste en estados como California, Oregón, Washington y Alaska, aunque por el momento no hay constancia de daños.