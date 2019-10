El Congreso chileno suspende la subida del precio del metro tras las violentas protestas

Esta es la triste realidad de Chile estos días. La del fuego del Ejército y las barricadas por las protestas contra la subida del precio del metro. El Gobierno de Sebastián Piñera justifica el toque de queda, una medida que recuerda los tiempos de la dictadura de Pinochet. "He decretado el estado de emergencia" contra los violentos, mientras las protestas no cesan dejando imágenes como esta: la de un edificio de una compañía eléctrica que acabaría completamente calcinado. Son decenas de incendios provocados "Me da muchísima pena", "es triste para todos, para todos los que estamos aquí" declaran muchas personas que lamentan tanta violencia.