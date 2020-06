China pone en cuarentena un distrito de 400.000 habitantes por un severo rebrote de coronavirus

Los residentes no pueden salir de casa a menos que deban ir a un hospital o trabajen en labores de prevención de la epidemia. Además se prohíbe el acceso de vehículos de no residentes en pueblos, comunidades y edificios y cada familia deberá designar a una persona para salir como máximo una vez al día con un permiso especial para satisfacer las necesidades básicas.

Todos los vecinos deberán registrarse con su documento de identidad y comprobar su temperatura cuando salgan a la calle, entren en una comunidad o en un edificio. A los afiliados al Partido Comunista Chino se les ha emplazado a convencer a familiares y amigos para que "no salgan a la calle ni realicen visitas, reciban invitados o se reúnan". Además se les ha invitado a organizar patrullas de barrio para evitar el incumplimiento de la normativa.

Reclutan voluntarios para los controles de temperatura

"No creo que (la situación en Anxin) sea tan aterradora", explicó Cui Xiaobo, profesor de Salud Pública en la Capital Medical University de Pekín. "No hay necesidad de caer presa del pánico", añadió, subrayando que la localidad está relativamente "poco poblada", por lo que a menos que haya grandes reuniones "no debería haber un gran problema".