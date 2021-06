China dice haber encontrado 24 tipos de coronavirus desconocidos en murciélagos

Un estudió de Oxford arroja más dudas sobre el origen del virus

Las afirmaciones de los investigadores chinos se producen un día después de que un estudio dirigido por la Universidad de Oxford descubriera que no se vendían murciélagos ni pangolines en los mercados húmedos de Wuhan inmediatamente antes de que comenzara la pandemia de coronavirus.

La investigación documenta una colección de casi 50.000 animales de 38 especies, incluidos tejones y jabalíes, pavos reales y víboras de pozo, comercializados en los mercados de animales de la ciudad china desde 2017 hasta noviembre de 2019. Pero el equipo no encontró "evidencia'' de que se mantuviera un solo murciélago o pangolín en el mercado, lo que los llevó a concluir que estas especies, a las que con frecuencia se culpa por Covid-19, " no eran el probable huésped de propagación en la fuente del coronavirus''.

Posteriormente, se identificaron algunos como hospedadores competentes de Covid-19, pero los principales hospedadores sospechosos de propagación, a saber, murciélagos y pangolines, no estaban a la venta en estos mercados. "Nuestros datos no pueden determinar cómo los humanos se infectaron con covid-19, solo que el contacto directo con pangolines o murciélagos en estos mercados parece altamente inverosímil", explicó Chris Newman, de la Universidad de Oxford.

"En gran parte, esto se debe a que la legislación protectora no se ha aplicado de manera consistente, lo que fomenta un desprecio indiferente por la explotación de la vida silvestre", dice el estudio. El profesor Macdonald le dijo a 'The Times' que "con estas enormes concentraciones de diversas especies bajo un mismo techo ... parecería que es cuestión de tiempo antes de que alguna otra enfermedad no deseada se infiltre en la población humana".