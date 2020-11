Chris Nikic, el primer triatleta con síndrome de Down en completar un Ironman

Nikic, centrado en los Juegos Olímpicos Especiales de 2022

Después de su logro récord, Nikic se centrará en competir en los Juegos Olímpicos Especiales de 2022 en EE.UU. y en seguir recaudando dinero para las Olimpiadas Especiales , el síndrome de Down y la RODS (Carrera para huérfanos con síndrome de Down) a través de su plataforma. "Alcancé mi objetivo y ahora quiero ayudar a otros como yo", escribió a Instagram.

Una historia de superación

"Tener el síndrome de Down significa que tengo que trabajar más duro que todos los demás. He aprendido a trabajar más duro en la vida, y eso me ha ayudado a estar listo para el Ironman", asegura Nikic. "He pasado de apenas poder hacer nada, a correr un triatlón de distancia olímpica", comenta el atleta, que dos años atrás apenas era capaz de correr dos kilómetros.