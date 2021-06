Christian, el sospechoso número uno de la muerte de Madeleine McCann en una carta: "Me acusan sin pruebas"

Los fiscales en Alemania están convencidos de que está muerta y dicen que tienen pruebas contra Christian B. Este también adjuntó una caricatura a la carta que muestra a los fiscales Wolters y Lindemann comiendo en un restaurante y pidiendo "Filet Forensics", una referencia al hecho de que no tienen pruebas forenses en su contra.



El sospechoso cumple actualmente siete años por la violación de una anciana en Praia da Luz, en la costa portuguesa del Algarve, en 2005, que fue atacada en su propia casa. Madeleine desapareció de la misma ciudad solo dos años después mientras estaba de vacaciones con sus padres Kate y Gerry y sus hermanos.



La carta de Christian B está fechada el 8 de mayo y, por primera vez, también revela que está detenido en la cárcel de Oldenburg cerca de Bremen y no en Wolfenbuttel como se pensaba. La carta no da ninguna coartada sobre su paradero cuando Madeleine desapareció y no hace ninguna referencia al dolor por el que están pasando sus padres. Una fuente cercana a él dijo: "Básicamente, ha tenido suficiente de cómo lo está tratando el poder judicial alemán. El fiscal lo identificó públicamente como el principal sospechoso y, sin embargo, no ha sido acusado ni mostrado ninguna de las pruebas que las autoridades afirman tener en su contra. Él opina que deberían posponerse o callarse. No es justo la forma en que lo tratan. ¿Qué pasó con la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, que es un principio fundamental?", señalan.



Hans Christian Wolters, quien dirige la investigación, dijo que su equipo está "satisfecho" con el progreso de la investigación durante el año pasado, informa el Mirror. "Esperamos poder resolver la desaparición de Madeleine McCann, aunque esto llevará varios meses", dijo. "Estamos complacidos con la respuesta a nuestra solicitud de testigos. Pero, lamentablemente, no todas nuestras preguntas han sido respondidas".