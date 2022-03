El ciclista de Rusia Pavel Sivakov se cambia de nacionalidad: ahora competirá como francés

Sivakov recordó que nació en Italia, pero que se mudó a Francia cuando tenía "un año". "Francia es donde crecí y me eduqué y donde me enamoré de ir en bicicleta, lo que me llevó a las carreras. Lo siento como mi hogar. Hace tiempo que quería convertirme en ciudadano francés y había hecho la solicitud a la UCI, pero dado lo que está sucediendo en Ucrania en este momento, quería acelerar esto", subrayó.