Cientos de voluntarios trabajan día y noche en Jarkov para que no les falte comida a sus compatriotas

"Gloria a Ucrania" . Es la consigna que repite Tatyana, trabajadora en una panadería que se resiste a desmoralizarse ante la situación que vive su país. Y por eso trabaja incansablemente para que no le falte el pan a sus compatriotas. Ella es una de las decenas de voluntarios y trabajadores que, día y noche, producen alimento para sus vecinos en la ciudad de Jarkov , a pesar del constante aluvión de ataques aéreos rusos.

Los misiles han alcanzado ya el centro de esta ciudad, la segunda más grande del país, que ha registrado decenas de muertos y centenares de heridos. "La gente tiene comida. Las personas se ayudan entre sí. Se puede decir que no hay una catástrofe humanitaria pero hay gente mayor que no puede salir a comprarla, así que se la llevamos” dice este voluntario de reparto. Y es que las bombas han destruido muchos supermercados y sólo con la ayuda de esta gente no hay que sumar al horror de la guerra, la angustia del hambre.