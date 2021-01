Reino Unido cerrará todas las escuelas de primaria de Londres para contener una pandemia descontrolada

El Gobierno ha accedido a las demandas de diez áreas de Londres donde no estaban previstos los cierres, pero no solo en la capital han pedido cerrar las aulas. El principal sindicato educativo ha reclamado el cierre en el resto del país ante el descontrol de la pandemia. " Lo que es correcto para Londres, lo es para todo el país ", ha señalado la secretaria general del Sindicato Nacional de Educación, Mary Bous.

Dos millones de vacunas semanales

Por otra parte, según 'The Times', la vacuna de AstraZeneca y Oxford , el segundo lanzamiento después del de la vacuna Pfizer / BioNTech en diciembre, tendrá una distribución de unos dos millones de dosis semanales . Los encargados de la producción esperan llegar a este ritmo en dos semanas.

Mientras, responsables de la agencia oficial para la Sanidad Pública británica (PHE) han recomendado este sábado a la población que no intenten mezclar vacunas de diferentes proveedores . En la víspera de Año Nuevo, el Gobierno británico emitió una guía para los médicos de la Seguridad Social en la que consideraba "razonable" recibir una dosis de otra vacuna si la primera no estaba disponible para la segunda administración, obligatoria en cualquier caso. Hay que puntualizar que el Gobierno británico solo recomendaba esta posibilidad en caso de "alto riesgo inmediato".

Desaconsejan mezclar vacunas

Sin embargo, ante la confusión creada, la jefa del departamento de Inmunización de la Sanidad Pública británica, la doctora Mary Ramsay, explicó a Sky News que no se recomienda la mezcla y que solo debería ocurrir en "raras ocasiones". "No recomendamos mezclar las vacunas; si su primera dosis es la vacuna Pfizer, no debe recibir la vacuna AstraZeneca para su segunda dosis y viceversa", ha explicado.