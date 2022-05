Los civiles evacuados de la acería de Mariúpol narran el horror de los dos meses escondidos en los sótanos

"No hemos visto el sol en dos meses", comenta Vladimir, un joven de 14 años. Su padre es soldado en Azovstal, y lo dejó junto a su madre en uno de los sitios que él creía más seguros de la ciudad. Oksana, la madre, de 40 años, afirma en declaraciones al diario 20 Minutos, que "nunca esperamos que Rusia bombardeara la ciudad de una manera tan salvaje. No ha quedado ningún edificio intacto. No les ha dado pena ni las escuelas ni el hospital, tantos civiles…”, entre ellos su madre de la que no sabe nada. "¿Para qué necesitará Putin una ciudad destrozada por completo?", se pregunta.