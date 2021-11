"Me llamo Cleo": así fue rescatada la Madeleine McCann australiana tras ser secuestrada durante 18 días

Pocos detalles han trascendido sobre el secuestro de la pequeña Cleo, de cuatro años en Australia. El detenido está ingresado tras ser supuestamente golpeado por otros reclusos en la celda en la que estaba. No conocía a la familia ni tiene antecedentes por delitos sexuales. La policía está esperando a que Cleo pueda hablar de lo que vivió esos días. Descubrir qué pasó en los misteriosos '18 días del infierno' de la pequeña Cleo Smith es su objetivo. La policía dice que entrevistarán 'cuidadosamente' a Cleo.

Aún recuerdan la emoción al encontrarla con vida, después de múltiples pistas y análisis forenses. "Cleo, me llamo Cameron, ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Vamos a llevarte con tu madre y tu padre, ¿vale?" , fue la primera frase que Cleo escuchó después de un secuestro. La niña sonríe y se agarra con fuerza a la cazadora de uno de sus rescatadores-. "Nuestra familia está completa de nuevo ", escribió en Instagram la madre de Ellie Smith, quien ha estado publicando sin parar carteles y vídeos suplicando entre lágrimas ayuda para encontrar a su hija.

Más de 1.000 llamadas telefónicas, cientos de informes e imágenes y las campañas en redes sociales ayudaron a encontrar a la pequeña de cuatro años, secuestrada durante 18 días



"Hablaremos con Cleo, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Y no pasa nada si no quiere respondernos, no queremos causarle más estrés". La policía y los expertos en psicología saben que estamos ante un proceso difícil y lento.