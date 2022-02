Cocaína adulterada en Argentina con veneno para ratas provoca una oleada de muertos

Una sustancia aún no identificada que se sospecha podría ser cocaína adulterada ha provocado una crisis de salud "sin precedentes" en Buenos Aires, Argentina, donde al menos 20 personas han muerto y más de 70 permanecen hospitalizadas, según las autoridades locales. "Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente”, afirmaba el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, al canal de cable local Todo Noticias. “Si la situación ha escalado, si ha cambiado la naturaleza del tráfico a tal punto que esto se vuelva habitual, espero no verlo jamás”, agregó.