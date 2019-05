Hallan restos de cocaína y ketamina en gambas de Reino Unido

Un estudio del King’s College y de la Universidad de Suffolk ha revelado que las gambas de Suffolk, un condado al sur de Reino Unido, tienen restos de cocaína y ketamina, además de otras sustancias nocivas para la salud como pesticidas y medicamentos. No es la primera vez que se detecta esta droga en animales de ríos británicos pero su la primera vez que se descubre en animales de zonas rurales.

No solo cocaína ha sido detectada en las gambas. También ketamina y otras sustancias perjudiciales como, según la investigación llevada a cabo entre científicos dely de la Universidad de Suffolk y publicada en Environment International, que recoge el diario The Guardian

No es la primera vez que se detecta cocaína en animales acuáticos. El pasado enero, también científicos del King’s College alertaron que habían detectado cambios e hiperactividad en las anguilas del río Támesis por cocaína, una droga cada vez más consumida en Londres. Esta vez los investigadores no han dudado en mostrar su sorpresa al encontrar cocaína en animales de zonas rurales. Leon Barron ha admitido que "podríamos esperar verlos en áreas urbanas como Londres, pero no en zonas más pequeñas y más rurales".