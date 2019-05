Las prisas no son buenas, y si no, que se lo digan a este policía que se dirigía a atender una emergencia cuando fue arrollado por un tren en Texas. El oficial no se detuvo a mirar si venía algún otro convoy y acabo atropellado por éste. A pesar de la violencia del impacto, el agente solo fue atendido por magulladuras en todo el cuerpo.