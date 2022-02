Las colas de la solidaridad en Ucrania: volcados para donar sangre

Como en otras partes del mundo, la pandemia de Covid-19 ha provocado una fuerte caída en el suministro de sangre en Ucrania. Pero las bolsas podrían resultar vitales para tratar a los heridos en un conflicto entre naciones. “¡La sangre es una medicina tan mágica! Es imposible producirlo. Y si un donante no viene o no dona sangre, simplemente no la obtendrás”, clama Tatiana Kanchura, coordinadora del Proyecto de Donantes de la UA en la región sureste.