La Comisión Europea visita Lesbos y pide a Grecia más implicación en su política migratoria

Ylva Johansson ha pedido al gobierno griego que investigue las devoluciones irregulares a Turquía que ha denunciado ACNUR. Una joven inmigrante se para frente a la comisaria con su cartel I need help, pleasee'. Pide ayuda desesperada a Europa, suplica a la comisaria de asuntos internos de la UE, Ilva Johansson cuando este lunes recorría palmo a palmo las islas de Lesbos y Samos. Así comprobó de primera mano la deplorable situación en la que se encuentran miles de refugiados en las islas griegas .

Ahora malviven en instalaciones provisionales, pero la Unión Europea anuncia que construirá nuevos campamentos en cinco islas, una noticia que no ha sentado nada bien entre los residentes de Lesbos, que no tardaron en protestar contra la decisión de Europa.



La tensión es constante en Grecia con sus costas en primera línea de la incesante inmigración que llega en pateras cada día con miles de personas que huyen de la pobreza y de la guerra. Ahora la ONU denuncia que el país está devolviendo migrantes a Turquía y Grecia lo niega. Europa, mientras tanto, pone parches a una situación complicada que no termina de afrontar.