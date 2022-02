Guerra de Crimea de 2014: esto fue lo que sucedió

Este acuerdo de asociación con la Unión Europea no gustaba a Rusia, que contaba con Ucrania como frontera natural entre el Kremlin y la Unión Europea, por lo que su reacción no se hizo esperar. Inmediatamente después del anuncio del nuevo gobierno ucraniano, unos hombres armados, aunque no identificados, empezaron a desplegarse por la península de Crimea, un territorio especialmente relevante económicamente.