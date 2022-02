El CoolSculpting , un tratamiento estético de criolipólisis que congela la grasa corporal provocó un efecto adverso en la modelo Linda Evangelista , que fue diagnosticada con HAP, una enfermedad que "desfiguró" su cara y su cuerpo y no ha podido subirse a una pasarela desde entonces.

El CoolSculpting es una tecnología que utiliza frío para congelar las células grasas que se quieren eliminar sin dañar el resto del tejido. De esta forma se reduce el número de células grasas en la zona tratada, aunque no se trata de un tratamiento que permita bajar de peso.

Sus resultados no son inmediatos, sino que las células necesitan varios meses para morir, pero es un tratamiento mucho menos invasivo que la liposucción por lo que no requiere tiempo de recuperación. Durante el tratamiento, los pacientes pueden sentir una sensación de tirón y de frío hasta que la piel se adormece. Y aunque no ayuda a perder peso, sí que reduce volumen.