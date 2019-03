Condenan a cadena perpetua a una mujer que mató a su prima de 9 años sentándose encima de ella

"Tenemos una niña de diez años que bien está fingiendo o no está respirando en este momento", explicó Posey al llamar al 911. "Ella tenía un cuchillo e iba a cortar a su tío y a su tía, hablándoles con una falta de respeto y vine aquí para corregirla y ella estaba luchando contra nosotros y la hice sentar en una silla y ella no quería moverse, así que cuando la solté y le dije que se levantara, ella no se levantó " declaró a la línea de emergencia.