Conor McGregor se alinea con los antivacunas: "Forzar a la gente a vacunarse es un crimen de guerra"

"¿Crees que forzar a la gente a inyectarse algo en su cuerpo no es un crimen?", tuiteó McGregor en su cuenta oficial de Twitter. " La gente debe tener derecho a elegir . Está en camino un intento de obligar a la gente a vacunarse por parte de la Unión Europea. No puedo estar de acuerdo con eso, pero sé que nuestro perritos falderos en el poder harán lo que les digan", continuó. "Es momento de que Irlanda abandone la Unión Europea . Forzar a la gente a vacunarse es un crimen de guerra ".

El que fuera doble campeón de la UFC eliminó después los tuits y trató de matizar su opinión: "Forzar a alguien a inyectarse algo que no quiere en su cuerpo está aberrantemente mal. No estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de no poder elegir. Dios bendiga a los que piensan de otro modo".