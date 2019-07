Borrell sobre la consulta en Podemos: "Para conocer la opinión de la gente hay que preguntarle"

El ministro en funciones ha afirmado que España "no está para volver a repetir elecciones" y que quienes acusan a los socialistas de jugar con la repetición electoral se equivocan. En la clausura de la Escuela de Verano del PSC, ha pedido que todos los partidos permitan la gobernabilidad del PSOE, ya que considera que es la única opción tras los resultados de las generales. "Un gobierno en funciones funciona, pero no de todo. No estamos jugando. El país no se lo puede permitir", ha subrayado. Borrell además indicó que su partido quiere que haya gobierno lo antes posible.