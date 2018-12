Corbyn anuncia una moción para reprobar a Theresa May

"Esta Cámara no tiene confianza en la primera ministra debido a que no ha permitido a la Cámara de los Comunes votar sobre el Acuerdo de Retirada y el marco para la relación futura entre Reino Unido y la Unión Europea", ha señalado Corbyn, al tiempo que ha expresado su intención de formalizarla "de inmediato".

La fórmula escogida por los laboristas supone que, si la moción sale derrotada, Corbyn no se sentirá obligado a apoyar un segundo referéndum sobre el Brexit, ya que no se trataría de una moción para forzar un cambio de Gobierno o elecciones anticipadas. Asimismo, al no ser una moción de censura al uso, el Gobierno no tiene la obligación de incluirla en la agenda de la Cámara de forma inmediata y podrían retrasar unos días su votación.