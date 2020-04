Una enfermera que lucha contra el coronavirus: "Es peor que recibir un disparo"

Shareka Williams, que hasta ahora trabajaba en el Centro de Rehabilitación y Curación de Gallatin, explicó desde su cama de hospital que el virus "no es broma".

Williams explicó que se le hace incluso respirar sin dolor . “Apenas puedes comer, apenas puedes caminar. No puedes respirar porque duele mucho ", aseveró Williams.

Por último, advirtió que hay que cumplir las medidas de distanciamiento social para tratar de protegerse del virus. "No espere a que afecte a su familia. No esperes a que afecte a tus hijos. No esperes a que te afecte", exclamó por último.