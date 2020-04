Italia ralentiza el ritmo de contagios mientras Lombardía y Toscana ordenan el uso de mascarillas al salir a la calle

El coronavirus deja ya más de 132.000 casos y más de 16.500 muertos en Italia , y solo en la región de Lombardía , ubicada al norte del país, se han registrado más de 49.000 contagios y 8.600 fallecidos. Es la zona más afectada por el brote, que no obstante, sigue una tendencia descendente en el número de nuevos casos así como en de hospitalizados y pacientes en UCI.

"Los nuevos hospitalizados son un 90% menos"

Atendiendo a los datos disponibles hasta la fecha, las autoridades italianas se muestran cautas pero optimistas a la hora de señalar que después de haber alcanzado una meseta en la curva se encaminan al descenso paulatinamente. Comienzan a ver luz al final del túnel, y ello hace que ya estén pensando en cómo implementar futuras medidas que ayuden poco a poco a que la sociedad pueda ir saliendo a las calles y volver a reflotar muy poco a poco la actividad económica. Al igual que sucederá en España, no será fácil ni será rápido porque cualquier paso precipitado puede ser fatal.

Lombardía hace obligatorio el uso de mascarillas en la calle

Entre tanto, en distintos puntos de Italia se están repartiendo mascarillas para dotar a las distintas comunidades de materiales de protección individual . En esta línea, el presidente de Lombardía , Attilio Fontana, en otra medida encaminada a contener la propagación del virus y ante la previsión de la flexibilización escalonada de las medidas , ha ordenado la obligatoriedad del uso de mascarillas al salir a la calle . Quien no las lleve y salga sin bufandas que les cubran la boca y la nariz se enfrentará a una multa de 400 euros.

La obligación, --no exenta de controversia en el país, donde no se ponen de acuerdo las autoridades políticas y sanitarias sobre la conveniencia de llevar o no mascarillas fuera de casa--, estará vigente, por ahora, hasta el 13 de abril, fecha hasta la que se mantiene el confinamiento nacional aprobado por el Gobierno.