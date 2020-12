La historia de Coronel, el perro taxista disfrazado de Papá Noel que recorre la capital de Colombia

"Lo que estamos haciendo es mostrándole una Navidad de esperanza, donde no solamente es lo material sino lo que hay en el corazón de las personas", explica el taxista Nicolás Walteros, de 52 años , mientras recorre con su perro la congestionada ciudad dos días antes de Navidad, con su vehículo engalanado con ramas de pino falsas.

Walteros, que se emociona al hablar de Coronel, dice que su amor por el perro no tiene fin. "Coronel es un hijo, él me rescató hace cinco años, no tiene explicación lo que hay en mi corazón por él, por eso es que ahora yo le quiero dar esa felicidad a las personas", sentencia el taxista con la voz entrecortada.