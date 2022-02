Sigue la moda en Perú de cortar la cola a las crías de zorro para usarlas en rituales mágicos

El personal sanitario trató la herida para curarla y evitar una infección. Serfor informó que la cría de zorro andino será trasladada a un centro de cría autorizado por la entidad, debido a que por su corta edad no podrá sobrevivir en estado silvestr e y deberá permanecer en cautiverio.

La mutilación de la cola del zorro se realiza en el marco de unos supuestos rituales mágicos, debido a que existe la falsa creencia de que la posesión de la cola del zorro atrae a la buena suerte. Lamentablemente, este no es el primer caso de zorro andino encontrado con la cola cortada en la ciudad de Arequipa. En noviembre del año pasado un espécimen fue hallado en el distrito de Cerro Colorado. Se comprobó que fue golpeado y maltratado para poder cortar parte de la cola. No logró sobrevivir. El Serfor indica que estos hechos constituyen un delito, de acuerdo al artículo 206-A del Código Penal que se sancionan con una pena privativa de libertad no menor de tres años.