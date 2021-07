Cristiano Ronaldo encabeza por primera vez la lista de los más ricos en Instagram destronando a 'The Rock'

El exmadridista puede cobrar hasta 1,4 millones de euros por publicación

Leo Messi, la otra estrella del deporte que aparece en la lista

Seis mujeres entre los diez que más cobran por post en Instagram

El futbolista Cristiano Ronaldo encabeza la lista de los más ricos de Instagram por primera vez destronando al actor y leyenda de la lucha libre Dwayne 'The Rock' Johnson. Según la firma de marketing en redes sociales Hopper HQ, el delantero de la Juventus puede cobrar hasta 1.4 millones de euros por publicación en su cuenta de la plataforma, más que cualquier otra celebrity, según recoge 'The Sun'.

El exjugador del Real Madrid tiene más de 308 millones de seguidores en Instagram, más que cualquier otra persona en el planeta. Sin embargo, es la primera vez que encabeza la lista de los mejor pagados en esta red social, normalmente dominada por estrellas estadounidenses de la industria de la televisión, el cine y la música.

Según el informe, el costo estimado de una publicación del futbolista ha aumentado cerca de 752.000 euros para subir dos lugares en la lista. Ronaldo ha hecho recientemente anuncios en las redes sociales con Clear, LiveScore e Insparya.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

La lista de los diez primeros incluye a otra estrella del deporte, el archirrival de Ronaldo Lionel Messi, que ocupa el séptimo lugar, y a seis mujeres. La cantidad estimada que las celebridades pueden cobrar por una publicación financiada se disparó el año pasado, impulsada en parte por un mayor uso de Internet, ya que el público buscaba aliviar el aburrimiento en casa durante la pandemia de coronavirus.

Dwayne 'The Rock' Johnson

La leyenda de la WWE 'The Rock' puede cobrar cerca de 1,28 millones de euros por una publicación patrocinada de Instagram. Con 49 años, 'The Rock' tiene más de 250 millones de seguidores y encabezó la lista de ricos en 2020. Desde que dejó la compañía de Vince McMahon, ha protagonizado varias películas importantes, incluidas las franquicias Fast & Furious y Jumanji.

Ariana Grande

La cantante Ariana Grande puede cobrar a los anunciantes casi 1,28 millones de euros por una publicación de Instagram. La joven de 28 años tiene más de 248 millones de seguidores, lo que la convierte en la cantante más seguida en la plataforma de redes sociales.

Kylie Jenner

El cuarto en la lista es la estrella de reality Kylie Jenner, quien, según los informes, puede obtener 1,26 millones de euros por una publicación patrocinada. Con 23 años, es una de las celebridades más seguidas del planeta, con 245 millones en Instagram. Alcanzó la fama internacional al protagonizar Keeping Up with the Kardashians, un reality show de televisión que se emitió entre 2007 y 2021.

Selena Gomez

La cantante y actriz Selena Gomez puede recibir 1,23 millones de euros por una publicación patrocinada de Insta. Un anuncio en la cuenta de la joven de 28 años se muestra a 241 millones de seguidores.

Saltó a la fama como estrella de Disney en su adolescencia antes de protagonizar varias películas notables, incluidas Spring Breakers, Getaway y The Fundamentals of Caring.

Kim Kardashian

Kim Kardashian puede ganar 1,19 millones de euros por una publicación patrocinada de Instagram. La mujer, de 40 años, tiene más de 232 millones de seguidores en la plataforma de redes sociales, justo detrás de su hermana menor Kylie Jenner. Es más conocida por protagonizar Keeping Up with the Kardashians y está casada con el rapero Kanye West, aunque la pareja se separó a principios de este año.

Leo Messi

La superestrella argentina Lionel Messi es el único otro futbolista en la lista de ricos. Puede cobrar a los anunciantes 980.000 euros por un post en Instagram. El jugador de 34 años, que actualmente se encuentra sin club tras la expiración de su contrato con el Barcelona , tiene 224 millones de seguidores en Instagram. Ha ganado diez títulos de LaLiga, cuatro Champions y el Balón de Oro, un récord en seis ocasiones durante su ilustre carrera.

Beyonce

Según los informes, el icono de la música Beyonce puede cobrar 960.000 euros por una publicación patrocinada de Instagram. La cantante de 39 años es la tercera cantante con más seguidores en la plataforma de redes sociales, con más de 190 millones de personas viendo su transmisión. Obtuvo fama internacional como la cantante principal de Destiny's Child antes de lograr el éxito en solitario con los exitosos sencillos 'Crazy in Love', 'Irreplaceable' y 'Single Ladies'.

Justin Bieber

Se dice que el cantante Justin Bieber recibe 940.000 euros por una publicación patrocinada de Insta. El joven de 27 años tiene más de 180 millones de seguidores en Instagram, lo que lo convierte en el cantante masculino más seguido del planeta. Se convirtió en un ídolo adolescente con el lanzamiento de 'Baby' en 2010.

Kendall Jenner