Cristina, madre de Juan Alberto, único español asesinado en Bataclán: "Que cumpla cadena perpetua"

En la sala que juzga el atentado del Bataclán estará la madre de Juan Alberto, la única víctima española. Cristina, que ha viajado de Madrid hasta París donde espera que se haga justicia. Es la voz del duelo por un hijo. "Tuvo la mala suerte de acudir a ese concierto, tenía solo 29 años. El joven se encontraba en el concierto junto a su pareja, que resultó herida en los atentados. Él no pudo. Su madre necesita respuestas, saber por qué a él. Y por qué en Francia no se pudo hacer nada para evitar la masacre.

El joven fue al concierto con su novia. El teléfono de Juan sonaba pero no daba respuesta. Cristina quiere que el terrorista cumpla cadena perpetua. "Mi hijo era todo corazón, cada vez que se nombra a Juan Alberto sigue vivo, por eso no me importa hablar de él, le encantaba la música, tocaba la guitarra, el piano".