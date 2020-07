El reverendo C.T. Vivian, icono de los derechos civiles, ha muerto a los 95 años

C.T. Vivian fue un ministro bautista y miembro del círculo íntimo de asesores del Dr. King, junto con Fred L. Shuttlesworth, Wyatt Tee Walker , Ralph Abernathy y otras luminarias de derechos civiles. Conocido por muchos como "The Quite Warrior" o "El Guerrero Tranquilo", dirigió entre 1963 y 1966 múltiples actividades de protesta y capacitación en no violencia.

"La no violencia es la única forma honorable de lidiar con el cambio social, porque si nos equivocamos, nadie saldrá lastimado excepto nosotros", dijo Vivian en un discurso dirigido a los trabajadores de derechos civiles, recogido en "At Canaan's Edge: America in the King". Años, 1965-68 ", un libro de 2006 de Taylor Branch. "Y si tenemos razón, más personas participarán en la determinación de sus propios destinos que nunca antes".