Cuidador de bebés panda, este joven posiblemente tenga el trabajo más envidiado

Huang Shunjie, un joven de 24 años, pasa cada día cuidando a 18 cachorros de panda en el Centro de Protección e Investigación del Panda Gigante en las afueras de la ciudad central de Chengdu en China. "Soy un papá a tiempo completo para estos pandas esponjosos", dice Huang, "Si me tomo unos días libres para ir a casa, me siento vacío por dentro. Si no puedo escucharlos balidos, si no puedo verlos, siento que la vida no es real".